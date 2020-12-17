ATP официально опубликовала календарь тура на январь и февраль 2021 года. Сезон начнется до отъезда игроков в Австралию. Командный ATP Cup будет проведен.

5-13 января – ATP 250 в Делрей Бич (США)

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5-13 января – ATP 250 в Анталии (Турция)

10-13 января – квалификация Australian Open (Доха)

31 января-6 февраля – два турнира ATP 250 в Мельбурне

1-5 февраля – ATP Cup (Мельбурн)

8-21 февраля – Australian Open (Мельбурн)

  • Действующие победители AO – Новак Джокович и София Кенин.
  • На ATP Cup-2020 Россия дошла до полуфинала, где уступила Сербии.

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