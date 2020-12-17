ATP официально опубликовала календарь тура на январь и февраль 2021 года. Сезон начнется до отъезда игроков в Австралию. Командный ATP Cup будет проведен.
5-13 января – ATP 250 в Делрей Бич (США)
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Федерер обошел Месси, Роналду и Леброна по заработку среди знаменитостей
5-13 января – ATP 250 в Анталии (Турция)
10-13 января – квалификация Australian Open (Доха)
31 января-6 февраля – два турнира ATP 250 в Мельбурне
1-5 февраля – ATP Cup (Мельбурн)
8-21 февраля – Australian Open (Мельбурн)
- Действующие победители AO – Новак Джокович и София Кенин.
- На ATP Cup-2020 Россия дошла до полуфинала, где уступила Сербии.
Теннис
Тиафо: «Уверен, многие ненавидят Федерера»
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Сезон ATP начнется 4 января – опубликован проект календаря (L'Equipe)