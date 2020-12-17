Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» и экс-первая ракетка мира Мария Шарапова объявила о помолвке с бойфрендом Александром Гилксом. Теннисистка встречается с британским бизнесменом с 2018 года.

«Это было «да» с первого дня нашей встречи❤️, наш маленький секрет💍🥂», – написала Шарапова в инстаграме.

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До Гилкса у спортсменки были романтические отношения с музыкантом Адамом Левином, баскетболистом Сашей Вуячичем и коллегой по корту Григором Димитровым.

В марте 2020-го 33-летняя Шарапова завершила теннисную карьеру из-за хронических травм.

Гилкс – основатель онлайн-аукционной компании Paddle8, специализирующейся на продаже произведений искусства.

До Шараповой бизнесмен встречался с сестрой Кейт Миддлтон Пиппой.

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