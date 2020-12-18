17 декабря пятикратная победительница турниров «Большого шлема» и экс-первая ракетка мира Мария Шарапова объявила о помолвке с бойфрендом Александром Гилксом. Теннисистка встречается с британским бизнесменом с 2018 года. Мы выяснили, чем занимается Гилкс и как он очаровал русскую красотку и миллионершу.

Кольцо с массивным бриллиантом мелькнуло на пальце Марии еще в январе 2020-го, но о помолвке теннисистка и бизнес-леди объявила только сейчас. Похоже, это лишь формальность для пары, которая вместе уже почти два года.

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Впервые журналисты засекли Шарапову и Гилкса вместе в аэропорту Лос-Анджелеса в январе 2018 года. Мария не давала комментариев на этот счет, и лишь летом все стало понятно окончательно – бойфренд топил за Марию в ее боксе во время US Open, а вскоре пара появилась вместе на одном из светских мероприятий в Вашингтоне.

До Гилкса теннисистка встречалась с музыкантом Адамом Левином, баскетболистом Сашей Вуячичем и коллегой по корту Григором Димитровым. Самый бурный роман получился с Вуячичем, журналисты говорили о свадьбе, но все же россиянка рассталась с Сашей. «Мне нужен состоявшийся, уверенный в себе человек, у которого есть свое мнение и дело в жизни. Важно, чтобы он был доволен тем, кем стал и чего добился», – заявила Мария в 2016-м. Похоже, в Гилксе она увидела свой идеал.

Мария Шарапова и Алексндер Гилкс Фото: Getty Images

История Марии и Александра напоминает союз Серены Уильямс и основателя платформы Reddit Алексиса Оганяна – избранник Шараповой такой же относительно молодой и успешный. Гилкс родился в 1979 году в Лондоне в семье известного в Великобритании врача-дерматолога Джереми Гилкса и преподавателя русского языка в Оксфордском университете Робин Гилкс.

Будущий миллионер учился в престижном Итонском колледже – кузнице будущего истаблишмента, где он подружился с принцем Уильямом. Студенческая дружба длится до сих пор: в 2011 году Александр был в числе гостей роскошной королевской свадьбы Уильяма и Кейт Миддлтон, а затем год встречался с ее сестрой Пиппой. Александр также получил диплом Бристольского университета – в этом заведении он изучал русский и испанский языки.

После учебы Александр переехал в Париж и два года работал главным аукционистом в Louis Vuitton. Изучив этот рынок, хваткий Гилкс осел в Нью-Йорке и в 2010 году основал собственную онлайн-аукционную компанию Paddle8, специализирующуюся на продаже произведений искусства. Готовясь к карьере аукциониста, Гилкс несколько раз посещал Санкт-Петербург, где полюбил русскую баню. В 2019-м Paddle8 продал произведений искусства на сумму 112,8 млн долларов, что на 146% больше, чем в предыдущем.

Мария Шарапова и Александр Гилкс Фото: Getty Images

В 2012 году бизнесмен женился на дизайнере Мише Нону, близкой подруге герцогини Меган Маркл. Среди гостей на свадьбе были родственники королевы Великобритании, а развлекала молодоженов и их друзей певица Лана Дель Рей. Брак просуществовал четыре года и распался из-за плотного графика селебрити.

Большое внимание Гилкс уделяет благотворительности. Он организует мероприятия с участием звезд уровня Мадонны и Элтона Джона и таким образом привлекает средства.

Состоятельный, чуткий, щедрый, внимательный – с Александром русская красавица может, наконец, обрести семейное счастье и не думать о возвращении в теннис. Ее тело слишком истерзано – пришло время расслабиться и почувствовать заботу близкого человека.

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