Теперь личная жизнь Марии Шараповой будет интересовать прессу чуть меньше обычного. Главная российская теннисистка XXI века объявила о помолвке с британским предпринимателем Александром Гилксом. Пара вместе уже почти два года, кольцо с бриллиантом появилось на пальце у девушки в январе 2020-го. Свадьба – лишь дело времени.

Однако до Гилкса у Шараповой было несколько серьезных отношений, которые также могли привести к замужеству. Но по разным причинам этого не случилось. Вспоминаем самые яркие романы нашей Маши.

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Хуан Карлос Ферреро

Первый роман теннисистки, который правильнее назвать подростковой влюбленностью. 16-летняя Шарапова – главная молодая звезда WTA, 23-летний Ферреро – харизматичный испанец, который совсем недавно оказался на первой строчке рейтинга ATP.



«В начале 2004-го я поехала в Европу готовиться к грунтовому сезону. Там тренировались многие игроки, включая Ферреро. Несколько недель я смотрела, как он тренируется, общается с людьми, как убирает волосы с лица, я влюбилась по уши», – вспоминала Шарапова.

Неизвестно, как далеко зашло их общение, но оно быстро прервалось. Ведь у испанца была девушка, которая вскоре стала ему женой.

«Я следила за ним, строила планы. Пряталась за занавеску у окна коттеджа и подсматривала за каждым его передвижением. И у меня возникла одна большая проблема. У Хуана Карлоса была девушка! Я же понимала, что всего лишь глупый влюбленный ребенок», – написала Маша в мемуарах.

Хуан Карлос Ферреро Фото: Getty Images

Энди Роддик

Марии почти исполнилось 18, когда пресса уже вовсю сводила ее с другим известным теннисистом. Энди Роддик в то время брутально сражался за титулы с Роджером Федерером, обладал сверхмощной подачей и отличался закрытостью. Конечно, это не могло не впечатлить Машу.

Об этих отношениях почти ничего неизвестно, так как пара редко появлялась вместе. Одна из причин – Энди был на пять лет старше, и связь с 18-летней девушкой была недопустима на законодательном уровне.

Роман получился коротким. Через год чувства Шараповой остыли.

Энди Роддик и Мария Шарапова Фото: Getty Images

Адам Левин

Солист поп-рок группы Maroon 5 старше Марии на восемь лет. Это первые ее публичные отношения не со спортсменом, но продлились они менее полугода: начались и закончились в 2005-м. А в 2007 году на малоизвестном российском сайте вышло интервью Левина, где он объяснил причины расставания с теннисисткой, назвав ее «мертвой лягушкой» в постели».

Скандал получился громким, редакция тут же заявила, что это не интервью, а сатирическая заметка. Но этого уже никто не помнит.

В 2012-м Левин извинился перед Шараповой за ту историю, в которой, вероятно, даже не был виноват.

Адам Левин и Мария Шарапова Фото: Getty Images

Чарли Эберсол

В 2008-м году у Шараповой появились первые взрослые отношения, которые приветствовала ее семья. Чарли Эберсол – крутой продюсер канала NBC и сын миллиардера Дика Эберсола.

Пару часто наблюдали вместе на благотворительных вечерах, светских тусовках и баскетболе. А отец Маши Юрий рассчитывал, что дочь станет женой состоятельного американца. Но ничего не вышло.

Чарли познакомил теннисистку с баскетболистом Сашей Вуячичем. И ни о каких миллиардах после этого Маша думать уже не могла.

Саша Вуячич

В 2009-м Маша вернулась к спортсменам. С Вуячичем все развивалось стремительно, и через два года баскетболист уже сделал Шараповой предложение. Теннисистка была в восторге от Саши, публично рассуждала об их будущей семье и детях. Но неожиданно все закончилось.

Летом 2012-го теннисистка объявила о разрыве. Причина – зависть одного человека к славе другого.

«Мы редко говорили о доходах и славе и старались не обсуждать, что в теннисном мире я значительно успешнее, чем он в баскетбольном», – писала Шарапова в автобиографии.

Саша Вуячич и Мария Шарапова Фото: Getty Images

Григор Димитров

В конце 2012-го Шарапова вернулась к отношениям с теннисистами. Болгарин Димитров был известен своей любвеобильностью и проявлял внимание чуть ли не к каждой девушке в короткой юбке. Но Маша к тому моменту уже получила достаточный опыт, поэтому их союз длился три года.

Конечно, на протяжении всего этого времени пару окружали скандалы и сплетни. Главное, на что обращали внимание – до Шараповой Димитров встречался с Сереной Уильямс. И все это как раз в пик их противостояния. Американка бесилась каждый раз, когда у нее спрашивали о бывшем бойфренде, часто повторяя о его «черном сердце».

«Мотивы человека видно только по поступкам, со временем», – так подытожила эти отношения Мария.

Григор Димитров и Мария Шарапова Фото: Getty Images

Александр Гилкс

После неудачного опыта в отношениях Шарапова стала скрывать личную жизнь. Об отношениях с Гилксом – одним из самых ярких британских холостяков – пресса узнала только через год после их начала.

Александр знает русский, прекрасно воспитан и хорошо общается с принцами Уильямом и Гарри.

И в отличие от предыдущих ухажеров быстро сделал Маше предложение. И здесь она уже не устояла.

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