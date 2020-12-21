Вторая ракетка России Андрей Рублев поучаствовал в совместном проекте GQ Russia и Gucci вместе со звездами российского шоу-бизнеса.

Видеоролик называется «НИИ мужского костюма». 23-летний Рублев в винтажном костюме и с усами сыграл роль доцента кафедры внутреннего кармана, работающего в организации. Также в съемках участвовали телеведущие Николай Дроздов и Александр Гудков, актер Александр Паль, музыканты Кирилл Иванов и Муся Тотибадзе.

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«По ночам Николай Николаевич Дроздов, Александр Паль, Андрей Рублев, Кирилл Иванов, Александр Гудков и Муся Тотибадзе тайно работают в НИИ мужского костюма, где вместе с Gucci создают моду будущего», – говорится в описании проекта.

«Это была одна из самых безумных съемок в моей жизни. Большое удовольствие быть частью этой замечательной команды. Ребята, вы невероятные», – написал Рублев в инстаграме. В твиттере его запись репостнул официальный аккаунт ATP, а самый залайканный комментарий – просьба создать петицию с требованием, чтобы Андрей начал сезон в таком образе.

В 2020 году Рублев поднялся на восьмое место в рейтинге ATP.

Теннисист закончил сезон лидером по титулам, выиграв пять турниров.

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