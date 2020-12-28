Блогер Василий Уткин высказал мнение о выступлении российских теннисистов Андрея Рублева, Карена Хачанова и Даниила Медведева в сезоне-2020.

«У нас давно не было такого поколения мужчин, тем более таких разноплановых ребят, которые одновременно бы входили в подступы к десятке и уже в ней побывали. Я имею в виду Рублева, Хачанова и Медведева. Применительно к Рублеву этот год – год потрясающего прогресса. Что же касается Медведева, то, наоборот, мы страдали, глядя на его выступления в этом сезоне.То, что мы от него ждем многого, это уже тоже возросшие критерии и возросшие требования. В конце концов, он их окупил, выиграв Итоговый турнир ATP.

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В этом поколении российских теннисистов меня привлекает вот такое событие. Мы воспринимаем спорт как социальный лифт, который дает возможность людям с низов пробиться за счет собственных способностей, за счет труда, за счет таланта. А в нынешнем поколении российских теннисистов мы видим трех молодых людей, которые не видели голодного и несчастного детства, а Карен Хачанов и Андрей Рублев вообще дети очень состоятельных родителей.

Мне кажется, это проявление спорта в его изначальном виде, когда люди занимаются спортом, потому что они этого хотят. Я вижу очень позитивный пример. Это такие мальчики-мажоры, которые в известном смысле готовы были себя истязать, готовы были идти на все испытания и сейчас показывают себя с наилучшей стороны», – сказал Уткин в новом выпуске « ».

Медведев выиграл Итоговый турнир ATP.

Рублев был признан самым прогрессирующим теннисистом по версии ATP.

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