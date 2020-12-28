Австралийская теннисистка Анжелина Граовац посмотрела на свое место за пределами топ-1000 рейтинга WTA и решила зарабатывать деньги другим путем.

19-летняя спортсменка завела аккаунт на платном сервисе OnlyFans, где можно продавать собственные фотографии и видео с рейтингом только для взрослых. Граовац вдохновилась примером другим австралиек – в частности, занимающихся серфингом сестер Коффи. Об этом информирует Yahoo Sports.