Австралийская теннисистка Анжелина Граовац посмотрела на свое место за пределами топ-1000 рейтинга WTA и решила зарабатывать деньги другим путем.
19-летняя спортсменка завела аккаунт на платном сервисе OnlyFans, где можно продавать собственные фотографии и видео с рейтингом только для взрослых. Граовац вдохновилась примером другим австралиек – в частности, занимающихся серфингом сестер Коффи. Об этом информирует Yahoo Sports.
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- Анжелина выступает в туре с 2018 года – у нее всего девять побед в 37 матчах и 1171 место.
- Призовые спортсменки – только 3500 долларов.
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