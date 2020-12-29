Австралиец Ник Кирьос и британец Энди Маррей, которые отлично общаются и часто проводят время вместе, придумали новое развлечение по ходу переписки в инстаграме.
Кирьос выложил в соцсети видео, как катается с Марреем на американских горках. «Надеюсь, будет еще много таких моментов. Пишите в комментариях, что, по вашему мнению, мы с Маззом должны запостить в следующий раз», – написал Ник.
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В комментарии ворвался сам Энди, который предложил прыгнуть с парашютом. «Ха-ха, ты серьезно? Я готов, если ты правда хочешь», – ответил Кирьос.
- Ник Кирьос занимает 45-е место в рейтинге ATP, он не выступал после локдауна.
- Энди Маррей лишь 122-й. В рамках подготовки к новому сезону он выиграл два матча на специальном турнире в Британии.
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