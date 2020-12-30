«И Джокович, и Надаль обгонят Федерера по количеству титулов «Шлемов». Да, Новак отстает на три кубка, но это не страшно. Теперь гонка за звание величайшего в истории принадлежит сербу и испанцу – Роджер в ней больше не участвует», – цитирует Руседски World Tennis USA.