Бывший битанский теннисист Грег Руседски высказался на тему соперничества Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича за звание сильнейшего теннисиста в истории.
«И Джокович, и Надаль обгонят Федерера по количеству титулов «Шлемов». Да, Новак отстает на три кубка, но это не страшно. Теперь гонка за звание величайшего в истории принадлежит сербу и испанцу – Роджер в ней больше не участвует», – цитирует Руседски World Tennis USA.
Теннис
Маррей предложил Кирьосу вместе прыгнуть с парашютом, Ник согласился
- Федерер и Надаль делят первое место по победам на «Шлемах», у обоих по 20 титулов. Новак Джокович отстает на 3 победы.
- В 2020 году Джокович выиграл Australian Open, Надаль стал 13-кратным победителем «Ролан Гаррос». Федерер остался без трофеев.
Теннис
Месси: «Восхищаюсь Криштиану, Надалем, Федерером и Леброном»
Теннис
Австралийская теннисистка решила зарабатывать на контенте для взрослых