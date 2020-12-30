Бывший битанский теннисист Грег Руседски высказался на тему соперничества Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича за звание сильнейшего теннисиста в истории.

«И Джокович, и Надаль обгонят Федерера по количеству титулов «Шлемов». Да, Новак отстает на три кубка, но это не страшно. Теперь гонка за звание величайшего в истории принадлежит сербу и испанцу – Роджер в ней больше не участвует», – цитирует Руседски World Tennis USA.

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  • Федерер и Надаль делят первое место по победам на «Шлемах», у обоих по 20 титулов. Новак Джокович отстает на 3 победы.
  • В 2020 году Джокович выиграл Australian Open, Надаль стал 13-кратным победителем «Ролан Гаррос». Федерер остался без трофеев.

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