Экс-первая ракетка планеты Серена Уильямс выложила в инстаграм видео с тренировки. После нескольких ударов теннисистка неожиданно начала танцевать. По ловкости движения ног ей никак нельзя дать 39 лет.
«Мне говорили, что я недостаточно часто делюсь своими тренировками. Надеюсь, это поможет. Знаете, я серьезно», – подписала видео 23-кратная победительница турниров «Большого шлема».
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- Серену отделяет одна победа на мэйджорах от рекорда Маргарет Корт (24).
- Уильямс-младшая выиграла последний «Шлем» на Australian Open-2017. На том турнире она была беременна.
- После родов Уильямс сыграла в четырех финалах «ТБШ», но ни разу не взяла даже сет.
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