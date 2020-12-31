«Честно говоря, я еще официально ничего не заявляла, потому что сама не понимала, когда вернусь. Мне хотелось, если уж я решила возвращаться, объявить, что это будет на каком-то определенном турнире. А так как календарь WTA еще официально не был утвержден…Он до сих пор в принципе утвержден только на первую часть – австралийскую. Поэтому мне непонятно было, с чего я начну. Но изначально мой план был вернуться на турнире St. Petersburg Ladies Trophy. Все-таки символично начать дома. А сейчас, из-за того что все сроки сдвигаются, буду еще смотреть на календарь WTA, как будут разворачиваться события», – заявила Веснина «Чемпионату».