Олимпийская чемпионка и трехкратная победительница турниров «Большого шлема» в паре Елена Веснина возобновит карьеру после двухлетнего перерыва. Последний раз теннисистка выходила на корт в мае 2018 года, после чего ушла в декрет и приостановила карьеру.
«Честно говоря, я еще официально ничего не заявляла, потому что сама не понимала, когда вернусь. Мне хотелось, если уж я решила возвращаться, объявить, что это будет на каком-то определенном турнире. А так как календарь WTA еще официально не был утвержден…Он до сих пор в принципе утвержден только на первую часть – австралийскую. Поэтому мне непонятно было, с чего я начну. Но изначально мой план был вернуться на турнире St. Petersburg Ladies Trophy. Все-таки символично начать дома. А сейчас, из-за того что все сроки сдвигаются, буду еще смотреть на календарь WTA, как будут разворачиваться события», – заявила Веснина «Чемпионату».
Также Елена назвала имя новой партнерши. Ранее Веснина выступала в паре с Екатериной Макаровой, которая также завершила карьеру и возвращаться пока не планировала:
«Раскрою вам секрет, что мы договорились начало сезона играть с Верой Звонаревой. Но пока из-за того, что календарь ещё не раскрыт для всех нас, непонятно, на каких турнирах. Но думаем начать после Australian Open».
- Елена Веснина – олимпийская чемпионка Рио и победительница трех турниров «ТБШ». В паре ей не покорился только Australian Open, где она дважды играла в финале.
- Также теннисиста побеждала на Итоговом турнире года.