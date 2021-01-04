Чемпион «Ролан Гаррос»-1970 в парном разряде Ион Цириак призвал 39-летнюю американку Серену Уильямс завершить карьеру.
«В таком возрасте и с таким весом она уже не может двигаться так же легко, как 15 лет назад. Серена – потрясающая теннисистка. Но если у нее есть хоть немного порядочности, она должна закончить карьеру», – цитирует Цириака Tennis Head.
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- Уильямс – 23-кратная победительница турниров «Большого шлема». После рождения дочери в 2017 году не выиграла ни одного мэйджора.
- Рекорд по выигранным «ТБШ» в одиночке (24 титула) принадлежит Маргарет Корт.
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