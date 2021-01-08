Украинская теннисистка Даяна Ястремская сдала положительный допинг-тест на метаболиты местеролона.

В заявлении антидопинговой панели ITF сообщается, что проба была взята у 20-летней украинки 24 ноября во внесоревновательный период. 22 декабря ее обвинили в нарушении антидопинговых правил, 7 января объявили о временном отстранении теннисистки.

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«Я твердо заявляю, что никогда не принимала допинг или запрещенные вещества, – написала Ястремская. – Я поражена и шокирована, потому что за две недели до этого – 9 ноября на турнире в Линце – сдала отрицательный тест. После последнего турнира года я перестала тренироваться, чтобы отдохнуть перед началом нового сезона.

В моей моче была обнаружена очень низкая концентрация метаболитов местеролона. Учитывая это и отрицательный тест двумя неделями ранее, я получила научную оценку, что данный результат может означать случайное загрязнение веществом. Кроме того, мне сообщили, что оно предназначается в качестве лекарства для мужчин, а женщинам не рекомендуется его употреблять из-за неблагоприятных последствий, которые оно вызывает.

В связи с конфиденциальностью разбирательства, на данном этапе я не могу поделиться какой-либо дополнительной информацией. Однако мы с моей командой над этим работаем, и вы можете быть уверены, что я решительно настроена сделать все, чтобы очистить свое имя».

Ястремская занимает 29 место в текущем рейтинге WTA.

Теннисистка трижды побеждала на турнирах WTA.

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