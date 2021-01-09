22-летняя Лили Пауль-Ронкалли – артистка цирка. Первое фото с девушкой Тим опубликовал в декабре, хотя общаются и перекидываются эмодзи сердечек они как минимум с октября. На декабрьском снимке Тим и Ронкалли ужинают при свечах, не скрывая интимных отношений.

Лили стала циркачкой благодаря родителям: отцу Бернхарду Паулю, известному в Германии клоуну и директору цирка Circus Roncalli, и маме Элиане Ларибле, артистке из знаменитой цирковой династии. Вероятно, знакомство Тима и Пауль-Ронкалли случилось не без участия отцовского цирка: третья ракетка мира поддерживает экологический проект 4Ocean, а Circus Roncalli первым начал использовать в шоу голограммы вместо реальных животных. Сама Лили выступает в цирке с акробатическими номерами и на роликах.

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Девушка – победительница 13-го сезона танцевального шоу Let's Dance на канале RTL. По словам новой подруги Тима, она всегда знала, что станет артисткой цирка. Школу Лили оканчивала с частным учителем, который ездил с ней на гастроли. Уже в 2014-м Лили выступала с индивидуальными номерами, хотя еще годом ранее впервые выходила на сцену со старшим братом Адрианом и сестрой Вивиан.

Успех к артистке пришел быстро, сейчас у нее 135 тысяч подписчиков в инстаграме, куча фотосессий в журналах и участий в телешоу. Со временем она вместе с сестрой и братом унаследует цирк отца, а сейчас продолжает ездить по Европе с выступлениями.

На счету 27-летнего Тима 1 победа на турнире «Большого шлема» – в 2020-м он взял US Open.

До Лили австриец 2 года встречался с теннисисткой Кристиной Младенович.

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