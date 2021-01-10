Родившаяся в Москве теннисистка Александра Крунич, которая на соревнованиях представляет Сербию, рассказала, сколько можно заработать в женском теннисе и насколько тяжело добиться успеха.

«Это правда, что теннисисты вне топ-200 не зарабатывают вообще. Если говорить о призовых, то это просто невозможно – ты на 100% в минусе. Из третьей сотни можешь 5-6 раз в год попасть в квалификацию турниров WTA. Если там проигрываешь, то в ноль выходишь, только если тебе повезло и билет на самолет на турнир был дешевым. Но есть еще физиотерапевты, тренер и другой персонал – за них тоже нужно платить.

WTA Пекин Свитолина проиграла Крунич, ведя 6:0, 4:1 29/09/2018 В 12:20

Даже когда ты вне топ-100, уже становится очень тяжело – шансы только в квалификациях и на мэйджорах. Там можно хотя бы заработать, чтобы выйти в ноль. Чтобы через пять лет купить квартиру и спокойной жить, ты должен стабильно стоять в топ-100. Из моего опыта, пару лет я была в топ-100 и еще два года – в топ-50. В итоге купила квартиру и что-то осталось на банковском счете. Лишь тогда я могла спокойно начинать сезон и не задумываться, смогу ли оплатить тренерский состав», – заявила Крунич в интервью ютьюб-каналу «Теннисный балабол».

27-летняя Крунич занимает 232-е место в рейтинге WTA. На ее счету один титул WTA и 10 – уровня ITF.

По данным официального сайта WTA, за карьеру Александра заработала более 2,5 млн долларов.

US Open Конта вылетела от Крунич в первом круге 28/08/2017 В 21:27