Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова объяснила, зачем продолжает тренировки после завершения спортивной карьеры.
«Вы сейчас тренируетесь?» – спросил подписчик в инстаграме.
Теннис
Миллионер, баскетболист и даже теннисисты – с кем встречалась Шарапова
«Тренируюсь, но не для того, чтобы выигрывать «Большие шлемы», а для того, чтобы поддерживать психологическое здоровье и тонус», – ответила 33-летняя Шарапова и выложила видео домашней тренировки.
- Пятикратная чемпионка «ТБШ» объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года.
- Шарапова – обладательница карьерного «Шлема»: она выиграла все четыре мэйджора.
Теннис
Любитель бани, искусствовед. За кого выйдет замуж Шарапова
Теннис
«Да» с первого дня нашей встречи». Шарапова объявила о помолвке