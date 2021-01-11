Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова объяснила, зачем продолжает тренировки после завершения спортивной карьеры.

«Вы сейчас тренируетесь?» – спросил подписчик в инстаграме.

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«Тренируюсь, но не для того, чтобы выигрывать «Большие шлемы», а для того, чтобы поддерживать психологическое здоровье и тонус», – ответила 33-летняя Шарапова и выложила видео домашней тренировки.

  • Пятикратная чемпионка «ТБШ» объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года.
  • Шарапова – обладательница карьерного «Шлема»: она выиграла все четыре мэйджора.

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