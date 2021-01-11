Миллионер, баскетболист и даже теннисисты – с кем встречалась Шарапова

«Тренируюсь, но не для того, чтобы выигрывать «Большие шлемы», а для того, чтобы поддерживать психологическое здоровье и тонус», – ответила 33-летняя Шарапова и выложила видео домашней тренировки.