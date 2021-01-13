Звезды ATP в ролике Tennis TV назвали своих лучших друзей в туре. Топ-2 предпочитают земляков: Рафаэль Надаль назвал Марка Лопеса, в паре с которым взял золото Рио-2016, Давида Феррера, Фелисиано Лопеса и Пабло Андухара, Новак Джокович дружит с Филипом Крайиновичем.

Молодые теннисисты более дружелюбны. Немец с русскими корнями Александр Зверев включил в число корешей Андрея Рублева, а сам второй номер России в длинном списке Сашу забыл: там нашлось место Хачанову, Медведеву, Тиму, Баутисте, Шаповалову, Чоричу. Правда, Рублев добавил, что у него хорошие отношения со многими.

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Даниил Медведев обошелся без конкретики: «У меня их много, особенно, конечно, среди россиян. Я не буду выделять одного среди них. Это нормально, но в основном это ребята из России».

Первый «Шлем» сезона Australian Open пройдет не во второй половине января, как в предыдущие годы, а 8-21 февраля.

Сезон-2020 завершился победой Даниила Медведева на Итоговом турнире.

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