Габриэлла Бонджованни последний матч в карьере провела в 2017 году: в первом раунде квалификации турнира в Темплтоне она уступила американке Сабрине Сантамарии со счетом 0:6, 0:6. После этого терпение итальянки лопнуло, и она завязала с теннисом.

После спорта девушка получила степень магистра естественных наук, выучила четыре языка и занялась модельным бизнесом. Габриэлла зарабатывает в инстаграме, а еще сверкает на глянцевых обложках. Например, в январском выпуске Playboy Africa.

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«Я очень рада сниматься для Playboy! Я горжусь тем, что являюсь частью легендарного бренда, а также участвую в ребрендинге, который обращается к поколению миллениалов. Времена сильно изменились, и мне нравится, что Playboy стал более социально ориентированным», – сказала Габриэлла.

  • С 2014-го по 2017-й Бонджованни провела лишь восемь матчей. И во всех проиграла.
  • За карьеру в теннисе, согласно сайту WTA, девушка заработала 526 долларов.

Угадай, снималась теннисистка голенькой или нет

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