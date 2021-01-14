Габриэлла Бонджованни последний матч в карьере провела в 2017 году: в первом раунде квалификации турнира в Темплтоне она уступила американке Сабрине Сантамарии со счетом 0:6, 0:6. После этого терпение итальянки лопнуло, и она завязала с теннисом.

После спорта девушка получила степень магистра естественных наук, выучила четыре языка и занялась модельным бизнесом. Габриэлла зарабатывает в инстаграме, а еще сверкает на глянцевых обложках. Например, в январском выпуске Playboy Africa.

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«Я очень рада сниматься для Playboy! Я горжусь тем, что являюсь частью легендарного бренда, а также участвую в ребрендинге, который обращается к поколению миллениалов. Времена сильно изменились, и мне нравится, что Playboy стал более социально ориентированным», – сказала Габриэлла.

С 2014-го по 2017-й Бонджованни провела лишь восемь матчей. И во всех проиграла.

За карьеру в теннисе, согласно сайту WTA, девушка заработала 526 долларов.

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