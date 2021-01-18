После первых турниров сезона ATP и WTA обновили рейтинги. В Анталье, Делрей-Бич и Абу-Даби почти не играли топы, но изменения все же есть.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко, выиграв в Абу-Даби, впервые в карьере поднялась с десятого места на седьмое. В топ-3 остаются Эшли Барти, Симона Халеп и Наоми Осака.
Первой ракеткой России остается Екатерина Александрова, идущая 33-й. Вероника Кудерметова, которая проиграла Соболенко в финале, разменяла 46-ю строчку на 36-ю. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8717.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 7255.
3 (3). Наоми Осака (Япония) – 5780.
4 (4). Софья Кенин (США) – 5760.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5260.
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205.
7 (10). Арина Соболенко (Беларусь) – 4580.
8 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 4555.
9 (8). Петра Квитова (Чехия) – 4516.
10 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4505.
…
33 (33). Екатерина Александрова (Россия) – 1775…
36 (46). Вероника Кудерметова (Россия) – 1680.
37 (36). Светлана Кузнецова (Россия) – 1631...
39 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1630…
61 (61). Анна Блинкова (Россия) – 1114...
71 (72). Дарья Касаткина (Россия) – 1010...
95 (94). Варвара Грачева (Россия) – 798.
Арина Соболенко
Фото: Getty Images
В топ-10 мужского рейтинга изменений не произошло. В тройке идут Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Доминик Тим, четвертый – Даниил Медведев. Андрей Рублев остается на восьмом месте, Карен Хачанов замыкает топ-20. Полный рейтинг – тут.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12 030.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.
3 (3). Доминик Тим (Австрия) – 9125.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) – 8470.
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 5940.
7 (7). Александр Зверев (Германия) – 5615.
8 (8). Андрей Рублев (Россия) – 4164.
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3455.
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) – 3120.
...
20 (20). Карен Хачанов (Россия) – 2245...
- Турниры ATP 250 в Анталье и Делрей-Бич выиграли Алекс де Минаур и Хуберт Хуркач.
- Следующие соревнования начнутся 1-2 февраля в Мельбурне после карантина.