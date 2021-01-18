После первых турниров сезона ATP и WTA обновили рейтинги. В Анталье, Делрей-Бич и Абу-Даби почти не играли топы, но изменения все же есть.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, выиграв в Абу-Даби, впервые в карьере поднялась с десятого места на седьмое. В топ-3 остаются Эшли Барти, Симона Халеп и Наоми Осака.

WTA Абу-Даби Соболенко разгромила Кудерметову и выиграла 1-й турнир нового сезона 13/01/2021 В 11:19

Первой ракеткой России остается Екатерина Александрова, идущая 33-й. Вероника Кудерметова, которая проиграла Соболенко в финале, разменяла 46-ю строчку на 36-ю. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8717.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 7255.

3 (3). Наоми Осака (Япония) – 5780.

4 (4). Софья Кенин (США) – 5760.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5260.

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205.

7 (10). Арина Соболенко (Беларусь) – 4580.

8 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 4555.

9 (8). Петра Квитова (Чехия) – 4516.

10 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4505.

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33 (33). Екатерина Александрова (Россия) – 1775…

36 (46). Вероника Кудерметова (Россия) – 1680.

37 (36). Светлана Кузнецова (Россия) – 1631...

39 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1630…

61 (61). Анна Блинкова (Россия) – 1114...

71 (72). Дарья Касаткина (Россия) – 1010...

95 (94). Варвара Грачева (Россия) – 798.

Арина Соболенко Фото: Getty Images

В топ-10 мужского рейтинга изменений не произошло. В тройке идут Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Доминик Тим, четвертый – Даниил Медведев. Андрей Рублев остается на восьмом месте, Карен Хачанов замыкает топ-20. Полный рейтинг – тут.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12 030.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.

3 (3). Доминик Тим (Австрия) – 9125.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) – 8470.

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 5940.

7 (7). Александр Зверев (Германия) – 5615.

8 (8). Андрей Рублев (Россия) – 4164.

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3455.

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) – 3120.

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20 (20). Карен Хачанов (Россия) – 2245...

Турниры ATP 250 в Анталье и Делрей-Бич выиграли Алекс де Минаур и Хуберт Хуркач.

Следующие соревнования начнутся 1-2 февраля в Мельбурне после карантина.

WTA Абу-Даби 🎾 Кудерметова вышла в 1-й финал WTA 2021-го. Она сыграет с Соболенко 12/01/2021 В 13:30