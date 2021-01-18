Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль стал первым в истории теннисистом, который провел 800 недель подряд в первой десятке рейтинга ATP.
На официальном сайте ATP приведена графика: 209 недель 34-летний испанец провел на первой строчке рейтинга, 361 неделю – на второй. Надаль вошел в топ-10 в апреле 2005 года, когда ему было 18 лет.
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- В текущем рейтинге Надаль занимает второе место, набрав 9850 очков.
- В 2020 году Рафа выиграл «Ролан Гаррос» и сравнялся с Роджером Федерером по «Большим шлемам». У обоих легенд – по 20 крупнейших титулов.
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