Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль стал первым в истории теннисистом, который провел 800 недель подряд в первой десятке рейтинга ATP.

На официальном сайте ATP приведена графика: 209 недель 34-летний испанец провел на первой строчке рейтинга, 361 неделю – на второй. Надаль вошел в топ-10 в апреле 2005 года, когда ему было 18 лет.