Из головы Энрике никак не выходила любовная сцена из «Титаника». Объятия Джека и Роуз внутри дорогого автомобиля, запотевшее стекло, по которому скользит дрожащая рука возлюбленной. Испанский певец-мачо решил использовать такой же прием в своем музыкальном клипе. Но только с суперхитом, самой обворожительной в мире девушкой и обязательным условием – он должен питать к ней искренние чувства.

«Хочешь беги, хочешь прячься. Но тебе не уйти от моей любви». Первую строчку одной из лучших композиций в своей карьере Escape (Побег) Иглесиас написал еще школьником, но в песню и клип она превратилась лишь спустя семь лет, в 2001-м.

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Леонардо ди Каприо и Кейт Уинслет на съемках «Титаника» Фото: Getty Images

Сценарий давно был написан, продюсер нервничал из-за сдвига съемок, а Энрике все никак не мог определиться с кандидатурой Роуз. Он находился в постоянном поиске, разбил несколько гламурных сердечек и заслуженно получил славу одного из главных бабников медийного мира. Иглесисас встречался с певицей Кристиной Агилерой, актрисой Дженнифер Лав Хьюитт и аргентинской супермоделью ливанского происхождения Ямилой Диас.

Режиссер клипа Марк Тэйлор заехал в офис певца, но не застал его – Энрике, как всегда опаздывал. Чтобы занять себя, Марк начал листать лежавшие на столике для гостей журналы. Он читал статью о теннисистке Анне Курниковой, когда в помещение ворвался запыханный Иглесисас и сразу остановил взгляд на глянце. Певец поговорил с режиссером, проводил его и вернулся к журналу. Уже спустя несколько минут сраженный красотой русской девушки Иглесис знал, кто будет сниматься в его клипе.

«Слушайте, ну у нее же прыщики над верхней губой. Как я могу с ней целоваться?!» – съязвил музыкант в самом начале съемок, чем едва не довел Аню до слез. Курникова сбежала в гримерку и с силой пнула кресло. Первой мыслью было послать всех к черту, особенно этого самоуверенного и наглого певца, возомнившего себя принцем. Теннисистку остановил контракт – она десятки раз снималась в рекламе и давно усвоила: никого не волнует твое настроение и болит ли голова. Курникова проявила профессионализм и отработала день на полную катушку.

Задумка Иглесиаса сработала – до замечания про прыщики Аня словно не замечала сладкоголосого партнера, а теперь он знал наверняка, что как минимум не оставил ее равнодушной. Для холодной и неприступной Курниковой, привыкшей манипулировать мужчинами, это стало откровением. По части провокаций теннисистке не было равных – чего только стоят романы с хоккеистами Павлом Буре и Сергеем Федоровым. Причем встречалась она с ними одновременно.

В 2000-м Федоров обалдел, когда узнал из газет о помолвке Ани и Павла, а также предсвадебном подарке ей пентхауса в Майами стоимостью 1,6 млн долларов. Сергей срочно прилетел к подруге и убедил ее больше не играть в игру «Замуж за Курникову». Теннисистка порвала с Буре, спустя полгода стала женой Федорова, но брак быстро распался, а Аня и вовсе отрицает факт замужества. Помимо хоккеистов, россиянка крутила с теннисистами Николасом Лапенти и Марком Филиппуссисом.

Энрике Иглесисас и Анна Курникова на матче НБА «Даллас» – «Майами» Фото: Getty Images

В клипе Escape Иглесиас жарко целовал Аню в дамской комнате, но им помешали охранники. Следующую сцену в автомобиле (да-да, о которой мечтал певец) снимали больше двух часов – настолько Иглесиас был требователен к каждой детали. Когда же музыкант остался доволен, то включилась уже Курникова, которой не понравился цвет ее кожи в кадре. Позже она призналась, что так она хотела позлить парня и проверить, на самом ли деле он умеет целоваться.

Песня и альбом с одноименным названием имели оглушительный успех – он до сих пор остается наиболее коммерчески успешным в карьере Иглесиаса. Диск разошелся тиражом в 10 млн экземпляров, в его поддержку Энрике дал 50 концертов в 16 странах, а впервые вживую исполнил композицию на матче NBA All Stars. В конце 2001-го музыкант получил премию «Лучший латиноамериканский певец года» и пришел на церемонию вместе с Курниковой.

Два гремучих характера притирались друг к другу несколько лет. Сходились и расходились, обоим приписывали романы с другими селебрити, но все же пара осталась вместе и воспитывает троих детей. Аня и Энрике поженились лишь в 2019 году и отметили событие в тихой семейной обстановке с самыми близкими друзьями. 20-летие со съемок Escape они отпразднуют так же скромно. Они давно поняли, что настоящие чувства нужно беречь, а не выставлять напоказ.

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