Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о цели на новый сезон. Он дерзко заявил, что собирается победить в Париже 13-кратного чемпиона «Ролан Гаррос» Рафаэля Надаля, который уступил лишь два матча за 15 лет участия в турнире.

«В новом году планирую победить Надаля на «Ролан Гаррос» – все этого хотят, хотя я – больше всех. Кажется, это очень крутая цель. Мы много раз встречались, и Рафа побеждал гораздо чаще, но я всегда выкладываюсь на полную ради победы.

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Надаль – очень трудный соперник, слишком стабильный, он никогда не опускает руки. Я тоже боец, но Рафа минимум на голову выше, это другой уровень, нас странно сравнивать. Так что я поставлю вот такую высокую цель – надеюсь, это не слишком дерзко», – заявил Циципас пресс-службе «Ролан Гаррос».

Надаль и Циципас встречались 8 раз – на счету Рафы 7 побед.

Единственный раз Стефанос победил испанца на его любимом грунте – в 2019-м на турнире в Мадриде.

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