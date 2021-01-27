Ленинград, лето 1942-го. По Каменноостровскому мосту медленно скрипел ветхий трамвай. Внутри замерли изможденные многомесячной блокадой и голодом люди, больше напоминавшие манекены из фильмов про атомную войну. Пуск трамвая в разбитом и превращенном в филиал ада городе стал одним из символов возвращения к жизни и веры в скорую победу.

«У-у-у-у-у-у!» – с нарастающим гулом где-то высоко над мостом прошуршал снаряд и спустя несколько секунд сделал красивый фонтан в Малой Невке. Через минуту – еще один. В трамвае почти никто не шелохнулся, лишь студентка Наташа присела на корточки, закрыла голову и крепко схватила за руку подругу Аню. Они направлялись на другую сторону реки в только-только открывшийся кинотеатр – в город привезли фильм «В старом Чикаго». Перепуганные девушки попали на показ, но сюжет особо не запомнили – только сцену большого пожара и пробирающую до мурашек тревожную музыку.

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«В те мгновения я думала о том, как же будет обидно погибнуть после перенесенного голода, – призналась Наталья Борисовна Ветошникова, чемпионка первенства СССР-1936 и 1939 по теннису среди юниорок. – А еще очень боялась, что никогда больше не сыграю». Наташе исполнилось 20 лет, когда началась война. За год до этого она выступила на взрослом чемпионате Союза, вылетела в первом круге, но специалисты отметили ее огромный потенциал.

Теннисистка встретила известие о нападении Германии на корте. Ветошникова рубилась в матче Ленинград – Украина, который проводился на стадионе «Динамо». Воскресным утром 22 июня спортсмены отыграли одну встречу и начали еще один поединок, когда из репродукторов к гражданам СССР обратился председатель Совнаркома страны Вячеслав Молотов. В тот момент Наташе и ее друзьям казалось, что врагов быстро прогонят, но уже через месяц город готовился к обороне.

Днем Ветошникова вместе с другими студентами, стоя по колено в холодной воде, доставала гвозди из старых плотов на Неве, а вечером патрулировала улицы. «Наша семья не эвакуировалась, потому что опасалась за 80-летнюю бабушку – она плохо себя чувствовала. Но в итоге многие умерли. Помню момент, когда не ела 9 дней, а только пила воду. В январе похоронили мамину сестру, в марте умер папа, а в мае – бабушка. Мама чудом выкарабкалась после двустороннего воспаления легких», – вспомнила Ветошникова.

Маму теннисистки спас кофе. Однажды она проснулась и сказала: «Вот бы мне выпить кофе, я бы тогда мигом поправилась». Наташа отправилась на барахолку, где выменяла 10 мотков мулине на луковицу, 100 граммов сахара и несколько ложек кофе. Мама сделала пару глотков и действительно пошла на поправку. В блокадном Ленинграде люди пухли от голода, но случался и обратный эффект – например, зарубцовывалась язва желудка. От нее едва не погибла и Наташа.

Весь январь 1942-го и начало февраля она практически не вставала с постели. Если на момент поступления в институт Ветошникова весила 51 кг и считалась очень худой даже для спортсменки, то во время голода и болезни ушли еще 10 кг. Выжить девушке помог теннис. Она ложилась спать и просыпалась с одной мыслью: «Вот бы сыграть еще хоть разок!»

Наташа поправилась лишь в июне 1942-го. Она устроилась на работу в бухгалтерию на стадионе «Динамо» и познакомилась с кладовщицей Эллен Тис. До войны Эллен сверкала на кортах СССР в паре – она мастер спорта и чемпионка страны. «Вскоре после знакомства мы договорились поиграть в теннис. Достали из чулана сетку и с огромным трудом ее натянули, – призналась Наталья Борисовна. – Сделали всего пару ударов, и у обоих закружилась голова. Тот самый случай, когда земля ушла из-под ног». Спустя три дня Наташа пришла в гости к Эллен попить чаю и увидела замок на кладовой. Вечером она узнала о смерти Тис.

Боец зенитного комплекса стоит на страже в блокадном Ленинграде Фото: Getty Images

Мечта Ветошниковой об участии в полноценном турнире сбылась летом 1943-го. Еще зимой в Ленинграде провели соревнования по лыжным гонкам и фигурке, а в теплую погоду сыграли женский теннисный турнир на стадионе Ленина. До войны в нем участвовало около сотни спортсменов, а в тот раз насобирали только восемь участниц. Город все еще обстреливали, но в день турнира канонада неожиданно утихла, и девушки насладились игрой. Ветошникова заняла третье место и считает грамоту за это достижение самой ценной в жизни.

Блокадный Ленинград – место, где обычные человеческие радости воспринимались с особым воодушевлением. Кусочек хлеба, стакан чая, поход в кино, игра в теннис. Для Наташи одной из таких отдушин были прогулки возле хлебного завода. Этот пряный душистый запах завораживал, пьянил и преследовал потом целый день. Почему-то именно неповторимые феромоны хлеба теннисистка почувствовала после того, как ее извлекли из-под обломков здания – девушка попала под бомбежку.

В тот день Ветошникова чуть пораньше ушла с работы, спустилась с третьего этажа на первый и услышала непонятный треск. Через секунду ее сдуло в подвал. Оказалось, в находившуюся по соседству артель попала бомба, ударной волной снесло сразу несколько зданий. Наташу достали из-под обломков спустя полчаса и без существенных повреждений – не успей она спуститься, наверняка бы умерла.

«Как я все это выдержала? Помогла мечта – очень хотела выиграть первенство СССР! Стать чемпионкой так и не получилось, но выиграла больше – выжила!» – убеждена Наталья Борисовна. После войны теннисистка побеждала на Всесоюзных соревнованиях в миксте, трижды брала бронзу в паре на первенстве СССР и Кубок страны в составе команды Ленинграда.

С развалом СССР Питер снова накрыл продовольственный кризис. Не сравнимый с блокадой, но все же. Для Ветошниковой это стало триггером к написанию книги «Теннис в моей жизни» – в ней она рассказала, как любимая игра не только помогла ей выжить, но и мотивировала для достижения новых высот.

26 сентября Наталья Борисовна отметит 100-летний юбилей. Несмотря на солидный возраст, теннисистка ведет активный образ жизни, встречается с молодежью, советует и направляет. А когда едет на трамвае по Каменноостровскому мосту, в ее голове звучит музыка из «В старом Чикаго».

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