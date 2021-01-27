Российские теннисистки София Дмитриева и Алия Мердеева получили пожизненную дисквалификацию за договорные матчи. Обеим спортсменкам пожизненно запретили участие в официальных теннисных соревнованиях и посещение их.

Дмитриева причастна к шести эпизодам договорных игр. Девушке также предъявили обвинение в отказе сотрудничать со следствием. Мердеева участвовала в двух договорных матчах. При этом в двух играх Дмитриева и Мердеева выступали в парном разряде, сообщает официальный сайт Tennis Integrity Agency.