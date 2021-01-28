Вторая ракетка России Андрей Рублев рассказал о старте карьеры и о том, как компенсирует добровольную помощь спонсора, которую ему оказали в юном возрасте.

«Помощь федерации? Лет с 15-16 начали помогать. Потом мне очень помог Андрей Рэмович Бокарев (предприниматель, экс-президент федерации фристайла России – Eurosport.ru), который был моим спонсором. Договоренность? Никаких сумм я не возвращал, процентов с призовых тоже. Он просто выступил как инвестор.

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У нас есть определенная договоренность, но финансово я ему ничего не должен. Я должен быть свободен для определенных турниров. Грубо говоря, должен играть Кубок Кремля. Играю там бесплатно. Срок? Получается, до конца карьеры», – рассказал Рублев в интервью Софье Тартаковой.

Рублев занимает 8 место в рейтинге ATP.

Андрей начнет новый сезон на ATP Cup, который стартует на следующей неделе, 2 февраля.

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