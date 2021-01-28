Японская теннисистка Наоми Осака инвестировала в клуб Национальной женской футбольной лиги «Норт Каролина Карэдж». Осака стала первым инвестором команды с того момента, как председатель «Карэдж» Стив Малик приобрел клуб и перевез его в Северную Каролину в 2017 году.

«Когда я росла, то в меня вкладывали душу женщины. Они сделали меня тем, кем я являюсь сегодня. На протяжении всей карьеры я всегда получала много любви от своих коллег-спортсменок, поэтому с гордостью сообщаю, что теперь я являюсь владельцем «Норт Каролина Карэдж».

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Мои инвестиции в «Норт Каролину» выходят за рамки владения командой, это инвестиции в замечательных женщин, которые являются образцом для подражания и лидерами в своих областях, а также вдохновляют всех молодых спортсменок», – приводит слова Осаки официальный сайт клуба.

«Я очень рад приветствовать Наоми как владелицу «Норт Каролины». Наоми воплощает ценности, которые мы стремимся развивать в нашем клубе, и она дает бесценный взгляд на темы, выходящие за рамки спорта. Я не могу придумать никого лучше, чтобы помочь нам менять наше сообщество и вдохновлять следующее поколение женщин», – признался Стив Малик.

23-летняя Осака была названа самой высокооплачиваемой спортсменкой по версии Forbes в 2020 году.

«Норт Каролина Карэдж» выступает на высшем уровне в США, за четыре года клуб выиграл шесть трофеев, в том числе два золота Национальной женской футбольной лиги.

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