Матчи турнира WTA в Мельбурне пройдут в измененном формате. Игры будут состоять из традиционных двух сетов, а в случае ничьей вместо решающей третьей партии пройдет тай-брейк до 10 очков.

ATP Cup Медведев и Рублев сыграют полуфинал ATP Cup на день позже 7 ЧАСОВ НАЗАД

Также в «Мельбурн Парке» проходит мужской турнир. Скорее всего, теннисистам, выигравшим матчи третьего раунда, придется проводить вторую игру за день, передает официальный сайт Australian Open.

Ранее запланированные на четверг встречи были отменены из-за заражения коронавирусом одного из сотрудников отеля.

8 февраля стартует первый «Шлем» 2021 года Australian Open.

Турнир пройдет в намеченные сроки, несмотря на выявленное заражение.

ATP Cup В Мельбурне ковид: матчи ATP Cup отменили, игроки на изоляции ДЕНЬ НАЗАД