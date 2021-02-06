Российский теннисист Никита Гудожников дисквалифицирован на 30 месяцев и оштрафован на 7,5 тысяч долларов за нарушение антикоррупционных правил.

Срок бана отсчитывается с 4 февраля 2021 года. Такому наказанию Гудожникова подвергли за отказ сотрудничать со следствием, информирует International Tennis Integrity Agency (ITIA).

ATP Cup Штруфф сопротивлялся Рублеву один сет, а потом был вынос 4 ЧАСА НАЗАД

«Отказ от сотрудничества является нарушением правил теннисной антикоррупционной программы», – отмечается в сообщении на сайте ITIA.

В начале года российские теннисистки София Дмитриева и Алия Мердеева получили пожизненную дисквалификацию за договорные матчи.

В декабре 2020-го был пожизненно дисквалифицирован украинский теннисист Станислав Поплавский.

WTA Мельбурн Карантинный турнир WTA не доиграют из-за нехватки времени 5 ЧАСОВ НАЗАД