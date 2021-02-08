Российский теннисист Евгений Донской показал отличный пример, как зарабатывать деньги на ровном месте. На счет спортсмена за январь и первую неделю февраля упали 102 тысячи долларов, хотя он не выиграл ни одного матча.

Секрет Донского прост: в начале года он проиграл в первом круге квалификации Australian Open китайцу Чжичжэнь Чжану и заработал за участие 17 тысяч. После этого Евгений был избран капитаном российской команды на победном ATP Cup. Донской поучаствовал в двух ничего не решавших парных матчах, завершившихся поражениями. За выигрыш соревнований теннисист получил еще 85 тысяч долларов.

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  • Донской занимает 123-е место в обновленном рейтинге ATP.
  • В 2020 году он выиграл 10 из 26 матчей сезона.

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