Матч между американкой Мэдисон Бренгл и канадкой Бьянкой Андрееску на турнире Phillip Island Trophy в Мельбурне несколько раз приостанавливали из-за нашествия чаек. Птицы несколько раз появлялись над кортом, а одна из чаек даже спланировала на землю в тот момент, когда Андрееску выполнила подачу навылет, и розыгрыш пришлось переиграть.
В итоге встреча была доиграна и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3 в пользу 9-й ракетки мира. Она вышла в третий круг турнира, где сыграет против Зарины Дияс из Казахстана.
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- Бренгл и Андрееску завершили борьбу на Australian Open во втором круге.
- 30-летняя Бренгл идет на 85-м месте мирового рейтинга.
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