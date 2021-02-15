Матч между американкой Мэдисон Бренгл и канадкой Бьянкой Андрееску на турнире Phillip Island Trophy в Мельбурне несколько раз приостанавливали из-за нашествия чаек. Птицы несколько раз появлялись над кортом, а одна из чаек даже спланировала на землю в тот момент, когда Андрееску выполнила подачу навылет, и розыгрыш пришлось переиграть.