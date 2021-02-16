Бывшая 43-я ракетка мира из России Теймураз Габашвили провел подозрительный матч на «Челленджере» в южноафриканском Почефструме. Соперником 35-летнего россиянина был 19-летний хозяин кортов Алек Бекли.
В четвертом гейме при счете 2-1 в свою пользу Габашвили допустил на подаче 3 двойные ошибки подряд, а еще один розыгрыш завершил далеким ударом в аут. Итальянский эксперт по ставкам Стефано Берлинчиони опубликовал в твиттере отрывок с действиями Теймураза. Он отметил, что в этот момент все кроме одной букмекерские конторы перестали принимать ставки на данную игру – обычно это говорит о подозрительном притоке ставок и нечестном характере игры.
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- Габашвили подозревали в договорных матчах в 2016-м году – якобы он входил в число 16 игроков из топ-50, которые играли на контору. Теннисисту не были предъявлены обвинения.
- Сейчас Теймураз занимает 231-е место в рейтинге ATP.
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