В четвертом гейме при счете 2-1 в свою пользу Габашвили допустил на подаче 3 двойные ошибки подряд, а еще один розыгрыш завершил далеким ударом в аут. Итальянский эксперт по ставкам Стефано Берлинчиони опубликовал в твиттере отрывок с действиями Теймураза. Он отметил, что в этот момент все кроме одной букмекерские конторы перестали принимать ставки на данную игру – обычно это говорит о подозрительном притоке ставок и нечестном характере игры.