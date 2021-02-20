Гаэль Монфис и Элина Свитолина через соцсети объявили о перерыве в отношениях. Спортсмены не уточнили, означает ли это, что они больше никогда не будут вместе.

«Всем привет! Мы решили сделать перерыв в отношениях. Решение было невероятно сложным, потому что у нас еще сохранилась любовь друг к другу, но... Просто два лучших друга поняли, что нужно разойтись и помочь друг другу жить максимально радостной и полной жизнью. Больше никаких комментариев мы давать не будем и заранее благодарим за уважение к личной жизни. Элина и Гаэль», – написали теннисисты в сторис своих инстаграмов.