Гаэль Монфис и Элина Свитолина через соцсети объявили о перерыве в отношениях. Спортсмены не уточнили, означает ли это, что они больше никогда не будут вместе.

«Всем привет! Мы решили сделать перерыв в отношениях. Решение было невероятно сложным, потому что у нас еще сохранилась любовь друг к другу, но... Просто два лучших друга поняли, что нужно разойтись и помочь друг другу жить максимально радостной и полной жизнью. Больше никаких комментариев мы давать не будем и заранее благодарим за уважение к личной жизни. Элина и Гаэль», – написали теннисисты в сторис своих инстаграмов.

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  • Отношения пары продлились 2 года – они встречались с 2019-го.
  • Монфис не побеждает уже почти год – в последний раз он выиграл матч в одиночном разряде 27 февраля 2020 года в Дубае. С тех пор он потерпел 7 поражений.
  • После вылета с Australian Open француз расплакался на пресс-конференции и заявил, что не знает, как снова начать побеждать.

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