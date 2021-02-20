Гаэль Монфис и Элина Свитолина через соцсети объявили о перерыве в отношениях. Спортсмены не уточнили, означает ли это, что они больше никогда не будут вместе.
«Всем привет! Мы решили сделать перерыв в отношениях. Решение было невероятно сложным, потому что у нас еще сохранилась любовь друг к другу, но... Просто два лучших друга поняли, что нужно разойтись и помочь друг другу жить максимально радостной и полной жизнью. Больше никаких комментариев мы давать не будем и заранее благодарим за уважение к личной жизни. Элина и Гаэль», – написали теннисисты в сторис своих инстаграмов.
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Свитолина вылетела после поражения от Пегулы в трех сетах
- Отношения пары продлились 2 года – они встречались с 2019-го.
- Монфис не побеждает уже почти год – в последний раз он выиграл матч в одиночном разряде 27 февраля 2020 года в Дубае. С тех пор он потерпел 7 поражений.
- После вылета с Australian Open француз расплакался на пресс-конференции и заявил, что не знает, как снова начать побеждать.
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