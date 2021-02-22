Финалист Australian Open Даниил Медведев дебютировал в тройке рейтинга ATP, обойдя австрийца Доминика Тима.

22 февраля 25-летний Медведев впервые в карьере стал третьей ракеткой мира, набрав 9735 рейтинговых очков. До Рафаэля Надаля, который идет на втором месте – всего 115 баллов. Остальные места в десятке остались прежними: лидирует Новак Джокович, Андрей Рублев – восьмой.

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Полуфиналист Австралии Аслан Карацев прибавил 72 позиции и расположился на 42-м месте. Он опережает Кэя Нисикори, Марина Чилича, Александра Бублика, Ника Кирьоса. Полный рейтинг – здесь.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12 030.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.

3 (4). Даниил Медведев (Россия) – 9735.

4 (3). Доминик Тим (Австрия) – 9125.

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 6595.

7 (7). Александр Зверев (Германия) – 5615.

8 (8). Андрей Рублев (Россия) – 4609.

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3480.

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) – 3480.

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21 (20). Карен Хачанов (Россия) – 2290...

42 (114). Аслан Карацев (Россия) – 1382.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

В рейтинге WTA чемпионка AO Наоми Осака вернулась на вторую строчку, поменявшись местами с Симоной Халеп. Серена Уильямс вернулась в топ-10 и стала седьмой ракеткой мира, прибавив четыре позиции, белоруска Арина Соболенко опустилась на восьмое место.

11 позиций прибавила финалистка Австралии Дженнифер Брэйди – она стала 13-й, обойдя Викторию Азаренко. Первая ракетка России Екатерина Александрова разменяла 32-е место на 33-е, зато взявшая титул на турнире в Мельбурне Дарья Касаткина прыгнула вверх на 18 строчек и стала 57-й. Полный рейтинг – тут.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 9186 очков;

2 (3). Наоми Осака (Япония) – 7835;

3 (2). Симона Халеп (Румыния) – 7255;

4 (4). София Кенин (США) – 5760;

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5370;

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205;

7 (11). Серена Уильямс (США) – 4915;

8 (7). Арина Соболенко (Беларусь) – 4810;

9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) – 4735;

10 (8). Петра Квитова (Чехия) – 4571..

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33 (32). Екатерина Александрова (Россия) – 1900;

34 (36). Вероника Кудерметова (Россия) – 1800...

38 (37). Светлана Кузнецова (Россия) – 1631...

40 (39). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1630...

57 (75). Дарья Касаткина (Россия) – 1295...

69 (63). Анна Блинкова (Россия) – 1114...

88 (101). Анастасия Потапова (Россия) – 891...

94 (97). Варвара Грачева (Россия) – 858.

Джокович завоевал 18-й «Большой Шлем», Осака – четвертый.

На неделе после АО женщины сыграют в Аделаиде, мужчины – в Кордобе и Монпелье.

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