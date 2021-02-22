Финал «Челленджера» в Чили был ненадолго прерван, так как на корт ворвались фанаты местной футбольной команды, протестующие против сноса домашнего стадиона.
Титул разыгрывали аргентинцы Франсиско Черундоло и Себастьян Баез. Матч был прерван во втором сете – на грунтовом корте появились болельщики футбольного клуба «Алльянца Беллавишта». Они прыгали, размахивали флагами и скандировали кричалки против сноса стадиона.
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- Титул со счетом 6:3, 6:7(5), 7:6(5) выиграл 20-летний Баез – 254-я ракетка мира.
- Он стал самым молодым победителем «Челленджера» из Аргентины за последние 11 лет.
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