Финал «Челленджера» в Чили был ненадолго прерван, так как на корт ворвались фанаты местной футбольной команды, протестующие против сноса домашнего стадиона.

Титул разыгрывали аргентинцы Франсиско Черундоло и Себастьян Баез. Матч был прерван во втором сете – на грунтовом корте появились болельщики футбольного клуба «Алльянца Беллавишта». Они прыгали, размахивали флагами и скандировали кричалки против сноса стадиона.