Экс-лидер мирового рейтинга Борис Беккер считает, что тяжелое поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии больно ударит по Рафаэлю Надалю.
«Поражение в пяти сетах от Циципаса будет какое-то время причинять боль Надалю и может даже сыграть роль на «Ролан Гаррос». Он был уязвим в определенных аспектах, если думать наперед о Париже.
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Надаль вел 2-0 по сетам, но проиграл Циципасу
Впервые на моей памяти я увидел Надаля по-настоящему уставшим в пятом сете, он был побежден физически – другие это заметят. Стиль испанца настолько завязан на физике, что это будет тяжелый удар. На самом деле, я удивлен, что он смог играть на таком уровне так долго», – приводит слова Беккера Tennis World .
- Надаль вел 2-0 по сетам, а в итоге уступил Циципасу.
- Открытый чемпионат Австралии – единственный «Шлем», на котором Рафа победил лишь один раз (2009).
- Надаль выиграл четыре последних розыгрыша «Ролан Гаррос» и 13 – за всю карьеру.
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