«Поражение в пяти сетах от Циципаса будет какое-то время причинять боль Надалю и может даже сыграть роль на «Ролан Гаррос». Он был уязвим в определенных аспектах, если думать наперед о Париже.

Впервые на моей памяти я увидел Надаля по-настоящему уставшим в пятом сете, он был побежден физически – другие это заметят. Стиль испанца настолько завязан на физике, что это будет тяжелый удар. На самом деле, я удивлен, что он смог играть на таком уровне так долго», – приводит слова Беккера Tennis World .