Опубликовано 24/02/2021 в 08:08 | Обновлено 24/02/2021 в 08:09

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поучаствовала в стильной фотосессии после объявления о расставании с бойфрендом – французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

На первых кадрах, которые выложили в инстаграм-сторис фотограф и визажист, 26-летняя теннисистка позировала на постели, прикрывшись только одеялом.

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Позже появился видео-бэкстейдж. Съемки проходили в одном из лучших отелей Киева.

Украинка вылетела с Australian Open в четвертом раунде, проиграв Джессике Пегуле из США.

После одного из матчей Элина оставила на камере утешительное послание Гаэлю Монфису, вылетевшему в первом круге. Но уже через неделю пара прервала отношения.

Свитолина занимает пятое место в текущем рейтинге WTA.

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