Первая ракетка Украины Элина Свитолина поучаствовала в стильной фотосессии после объявления о расставании с бойфрендом – французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
На первых кадрах, которые выложили в инстаграм-сторис фотограф и визажист, 26-летняя теннисистка позировала на постели, прикрывшись только одеялом.
Теннис
Свитолина и Монфис объявили о перерыве в отношениях
Позже появился видео-бэкстейдж. Съемки проходили в одном из лучших отелей Киева.
- Украинка вылетела с Australian Open в четвертом раунде, проиграв Джессике Пегуле из США.
- После одного из матчей Элина оставила на камере утешительное послание Гаэлю Монфису, вылетевшему в первом круге. Но уже через неделю пара прервала отношения.
- Свитолина занимает пятое место в текущем рейтинге WTA.
Australian Open
Свитолина вылетела после поражения от Пегулы в трех сетах
Roland-Garros
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