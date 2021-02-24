Первая ракетка Украины Элина Свитолина поучаствовала в стильной фотосессии после объявления о расставании с бойфрендом – французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

На первых кадрах, которые выложили в инстаграм-сторис фотограф и визажист, 26-летняя теннисистка позировала на постели, прикрывшись только одеялом.

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Свитолина и Монфис объявили о перерыве в отношениях
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Позже появился видео-бэкстейдж. Съемки проходили в одном из лучших отелей Киева.

  • Украинка вылетела с Australian Open в четвертом раунде, проиграв Джессике Пегуле из США.
  • После одного из матчей Элина оставила на камере утешительное послание Гаэлю Монфису, вылетевшему в первом круге. Но уже через неделю пара прервала отношения.
  • Свитолина занимает пятое место в текущем рейтинге WTA.

Свитолина и Монфис объявили о перерыве в отношениях

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