Срджан Джокович, отец первой ракетки мира Новака Джоковича, дал интервью после победы сербского теннисиста на Australian Open. Он выразил уверенность, что Новак превзойдет достижения Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, а также похвалил россиянина Даниила Медведева.

О Медведеве и русском теннисе

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«Молодые теннисисты во главе c Медведевым, Рублевым, Циципасом и Зверевым – просто фантастические. Двое из них из России. В Китае тоже начали играть в теннис. Теперь все не ограничивается Западом. Западу стоит понять, что мы тоже что-то знаем о жизни. Например, как бить по мячу. Они думали, что ситуация никогда не изменится, но сейчас происходит прорыв молодых русских теннисистов.

Медведев – фантастический игрок. Он будет чемпионом, но ему нужно подождать, пока Новак, Надаль и Федерер закончат со спортом. Эти трое раскачали и сделали друг друга лучше».

О Надале и Федерере

«Иностранные медиа сфокусированы только на Федерере и Надале, они не уделяют внимания Новаку. Это был единственный способ его остановить, но им стоит понять, что остановить его невозможно. Они мучаются уже десять лет и добавляют еще один год к своим мучениям вместо того, чтобы сдаться и признать, что Новак – лучший в мире. Он несравненный. В следующие полтора года он побьет все рекорды и станет лучшим по всем показателям».

Об отношении людей к Новаку

«Адекватные люди по всему миру любят Новака. Вы когда-нибудь думали о том, почему он лучше всех выступает в Китае? Он чувствует, что его там по-настоящему любят. Этого ему не хватает на Западе, но Запад – лишь пятая часть мира. Китай, Индия, Россия, Бразилия, Африка – в этих регионах Новака обожествляют. В ужасное для сербского народа время он был послан богом, чтобы показать, что мы нормальные люди, а не убийцы и дикари», – заявил отец Джоковича в интервью Blick.

В финале AO Джокович переиграл Медведева со счетом 7:5, 6:2, 6:2.

В Австралии Новак выиграл 18-й турнир «Большого шлема». У Федерера и Надаля – по 20.

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