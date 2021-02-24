Экс-66-я ракетка мира Екатерина Бычкова возобновила спортивную карьеру.

Она получила уайлд-кард на открытый зимний чемпионат Москвы-2021. В первом раунде Бычкова с другой обладательницей спецприглашения от организаторов – действующим 700-м номером рейтинга Анастасией Тихоновой.

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Екатерина уступила русской теннисистке в двух партиях – 5:7, 3:6. Во втором круге Тихонова встретится с третьей ракеткой турнира, еще одной спортсменкой из России Анастасией Гасановой.

«Моя задача – в течение года вернуться в топ-100 рейтинга WTA. У меня есть драйв, мотивация, хорошая физическая форма и главное – огромное желание играть и побеждать. Я готова приложить все силы и показать свой лучший теннис», – говорила в интервью «Рейтингу Букмекеров» о возвращении Бычкова.

Екатерина не выступала в WTA Туре с 2016 года. 35-летняя теннисистка за карьеру выиграла 15 титулов на турнирах ITF.

После завершения выступлений Бычкова работала комментатором на телеканалах Eurosport, вела вечернее шоу на радио и писала колонки на сайте «Чемпионат».

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