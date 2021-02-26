Сенсационно добравшийся до полуфинала Australian Open российский теннисист Аслан Карацев рассказал о том, как справился с травмой колена, мучавшей его несколько лет.

«В середине 2016 года у меня была травма. Потом боль ушла, я занимался предсезонной подготовкой, затем поехал в самом конце 2016-го на турнир в Доху. Я его выиграл, подумал, что все, отпустило окончательно. Потом, уже в январе 2017-го я еду в Египет на два турнира, тоже выигрываю. Думаю, не буду больше играть эти фьючерсы, перехожу на челленджеры. Играю первый круг квалификации, и во втором матче опять заболела нога. Был продолжительный период, когда я то мог играть, то не мог. Травма постоянно давала о себе знать.

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Повезло с врачами, с физиотерапевтом. Они дали мне правильные упражнения, рекомендации. А первый физио, к которому я обратился, вообще хотел отправить меня на операцию. Хорошо, что я тогда не лег под нож. А потом попал к более опытному специалисту Анхелю Руису-Которро. Он работал с Рафаэлем Надалем, занимался его коленями. И вот он-то мне прописал целый курс, все объяснил. Мне это помогло. Боль не уходила, но доктор сказал: тебе надо смириться с болью, или ты не сможешь играть. Со временем боль ушла. Если честно, может, что-то еще и есть, но это все в голове», – признался Карацев в интервью официальному сайту ФТР.

Успех в Мельбурне позволил Карацеву прибавить 72 позиции и расположиться на 42-м месте рейтинга ATP.

В Австралии 27-летний Аслан за неделю заработал больше, чем за 12 лет – призовые теннисиста на АО составили 618 354 долларов.

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