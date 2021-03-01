ATP и WTA выложили обновленные рейтинги лучших теннисистов мира от 1 марта. Лидеры практически не играли на турнирах после Australian Open, потому изменения минимальные.
Даниил Медведев остается третьей ракеткой мира, Андрей Рублев идет на восьмом месте, Карен Хачанов – на 21-м. Аслан Карацев потерял две позиции и стал 44-м – его обошел Александр Бублик из Казахстана, дошедший до финала турнира в Сингапуре. Бублик теперь идет 43-м. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12 030.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.
3 (3). Даниил Медведев (Россия) – 9735.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 9125.
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 6595.
7 (7). Александр Зверев (Германия) – 5615.
8 (8). Андрей Рублев (Россия) – 4609.
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3480.
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) – 3480.
21 (21). Карен Хачанов (Россия) – 2290...
44 (42). Аслан Карацев (Россия) – 1382.
Даниил Медведев
Фото: Getty Images
В рейтинге WTA лучший карьерный прорыв удался польской теннисистке Иге Швёнтек: она поднялась с 18-го места на 15-е, выиграв турнир в Аделаиде – второй титул после чемпионства на «Ролан Гаррос». Американка Кори Гауфф прыгнула на 14 позиций до 38-й – она дошла в Аделаиде до полуфинала.
Лучшей российской теннисисткой остается Екатерина Александрова, идущая 33-й. Всего в топ-100 располагаются восемь теннисисток из России. Полный рейтинг – тут.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 9186.
2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7835.
3 (3). Симона Халеп (Румыния) – 7255.
4 (4). Софья Кенин (США) – 5760.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5370.
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205.
7 (7). Серена Уильямс (США) – 4915.
8 (8). Арина Соболенко (Беларусь) – 4810.
9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) – 4735.
10 (10). Петра Квитова (Чехия) – 4571.
33 (33). Екатерина Александрова (Россия) – 1900.
34 (34). Вероника Кудерметова (Россия) – 1800...
39 (38). Светлана Кузнецова (Россия) – 1631...
41 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1630…
58 (57). Дарья Касаткина (Россия) – 1295...
69 (69). Анна Блинкова (Россия) – 1114...
88 (88). Анастасия Потапова (Россия) – 891...
94 (94). Варвара Грачева (Россия) – 858.
- 1 марта стартует турнир в Роттердаме, на котором выступят Медведев, Рублев и Хачанов. Если первый сеяный Медведев дойдет до финала, то станет второй ракеткой мира.
- Представительницы WTA-тура выступят в Дохе и Лионе.