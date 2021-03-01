ATP и WTA выложили обновленные рейтинги лучших теннисистов мира от 1 марта. Лидеры практически не играли на турнирах после Australian Open, потому изменения минимальные.

Даниил Медведев остается третьей ракеткой мира, Андрей Рублев идет на восьмом месте, Карен Хачанов – на 21-м. Аслан Карацев потерял две позиции и стал 44-м – его обошел Александр Бублик из Казахстана, дошедший до финала турнира в Сингапуре. Бублик теперь идет 43-м. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.

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1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12 030.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.

3 (3). Даниил Медведев (Россия) – 9735.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 9125.

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 6595.

7 (7). Александр Зверев (Германия) – 5615.

8 (8). Андрей Рублев (Россия) – 4609.

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3480.

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) – 3480.

21 (21). Карен Хачанов (Россия) – 2290...

44 (42). Аслан Карацев (Россия) – 1382.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

В рейтинге WTA лучший карьерный прорыв удался польской теннисистке Иге Швёнтек: она поднялась с 18-го места на 15-е, выиграв турнир в Аделаиде – второй титул после чемпионства на «Ролан Гаррос». Американка Кори Гауфф прыгнула на 14 позиций до 38-й – она дошла в Аделаиде до полуфинала.

Лучшей российской теннисисткой остается Екатерина Александрова, идущая 33-й. Всего в топ-100 располагаются восемь теннисисток из России. Полный рейтинг – тут.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 9186.

2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7835.

3 (3). Симона Халеп (Румыния) – 7255.

4 (4). Софья Кенин (США) – 5760.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5370.

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205.

7 (7). Серена Уильямс (США) – 4915.

8 (8). Арина Соболенко (Беларусь) – 4810.

9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) – 4735.

10 (10). Петра Квитова (Чехия) – 4571.

33 (33). Екатерина Александрова (Россия) – 1900.

34 (34). Вероника Кудерметова (Россия) – 1800...

39 (38). Светлана Кузнецова (Россия) – 1631...

41 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1630…

58 (57). Дарья Касаткина (Россия) – 1295...

69 (69). Анна Блинкова (Россия) – 1114...

88 (88). Анастасия Потапова (Россия) – 891...

94 (94). Варвара Грачева (Россия) – 858.

1 марта стартует турнир в Роттердаме, на котором выступят Медведев, Рублев и Хачанов. Если первый сеяный Медведев дойдет до финала, то станет второй ракеткой мира.

Представительницы WTA-тура выступят в Дохе и Лионе.

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