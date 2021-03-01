После Australian Open почти все топы взяли паузу, но турниры ATP и WTA продолжились. Мужчины зарубались в Сингапуре, Кордобе и Монпелье, женщины остались в Австралии и играли в Аделаиде. Eurosport.ru представляет краткий обзор на прошедшие матчи.

Бублик зажигал в Сингапуре, но не взял титул

WTA Adelaide International 19-летняя Швёнтек выиграла первый турнир после «Ролан Гаррос» ВЧЕРА В 09:46

Непосредственный Александр Бублик из Казахстана раскачал Сингапур – дошел до финала, но проиграл в трех партиях с «баранкой» 21-летнему австралийцу Алексею Попырину, который взял первый титул. Главное на турнире – хайлайты Бублика, который пританцовывал на своей скамейке, совершал обманные удары и носился по корту.

19-летний дебютант ATP выиграл титул в Кордобе

Две недели назад аргентинец Хуан Мануэль Черундоло играл на «Челленджере», а затем прошел квалификацию домашнего турнира в Кордобе и впервые оказался в основной сетке турнира ATP. Молодой теннисист забрал трофей с первой попытки и повторил достижение Сантьяго Вентуры 2004 года.

Черундоло прошел крепких соперников из топ-100: серба Миомира Кечмановича, бразильца Тьяго Монтейро, соотечественника Федерико Кориа. В финале он обыграл 46-ю ракетку мира из Испании Альберта Рамоса (6:0, 2:6, 6:2).

Первым сеяным был девятая ракетка мира Диего Шварцман, но домашнего титула ему не досталось. В четвертьфинале Диего уступил будущему финалисту Рамосу в трех партиях.

Гоффен возродился в Монпелье

14-я ракетка мира из Бельгии Давид Гоффен плохо начал 2021 год: на подготовительном к мэйджору турнире в Австралии проиграл в первом круге 17-летнему испанцу Карлосу Алькарасу, а затем сразу покинул Australian Open, уступив Алексею Попырину в пяти сетах.

В Монпелье бывший игрок десятки наконец пришел в себя – прошел Лоренцо Сонего и Егора Герасимова, а в финале расправился с Роберто Баутиста-Агутом, который занимает в рейтинге соседнее 13-е место. Первый сет достался испанцу, но затем Гоффен зарубился и взял первый титул с 2017 года – 5:7, 6:4, 6:2.

Давид Гоффен с трофеем Фото: Getty Images

Швёнтек взяла первый титул с «Ролан Гаррос»

До 27 февраля у 19-летней польской теннисистки Иги Швёнтек был только один титул, зато какой – «Ролан Гаррос». На Australian Open она проиграла в четвертьфинале Симоне Халеп, которую сенсационно вынесла на французском грунте, а теперь добралась до трофея в Аделаиде. В финале Ига обыграла швейцарку Белинду Бенчич и поднялась на 15-е место рейтинга WTA – это лучший результат в ее карьере. Первой сеяной была лучшая теннисистка мира Эшли Барти, но ее во втором круге выбила американка Даниэль Коллинс.

А что русские теннисисты?

Мужская суперчетверка не участвовала в турнирах ATP после Australian Open. Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов готовы стартовать в Роттердаме, который начинается 1 марта, Аслан Карацев планирует сыграть в Дохе (старт – 8 марта).

Российские теннисистки стартовали в основной сетке Аделаиды втроем – Анна Блинкова, Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова. К сожалению, все вылетели в первом круге.

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