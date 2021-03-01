Бывшая теннисистка Мария Шарапова вошла в список самых богатых женщин России, сделавших себя сами. Шарапова заняла десятое место в рейтинге Forbes и стала единственной спортсменкой в списке.

За спортивную карьеру Шарапова заработала 269 млн евро. Первое место заняла бизнесвумен Татьяна Бакальчук, состояние которой оценивается в 8,39 млрд евро, сообщает Forbes.

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Шарапова объяснила, зачем продолжает тренировки
11/01/2021 В 11:54
  • Мария Шарапова – пятикратная победительница турниров «Большого шлема».
  • В феврале 2020 года россиянка объявила о завершении карьеры.

Экс-теннисистка Мария Шарапова объяснила, зачем продолжает тренировки

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