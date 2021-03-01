Бывшая теннисистка Мария Шарапова вошла в список самых богатых женщин России, сделавших себя сами. Шарапова заняла десятое место в рейтинге Forbes и стала единственной спортсменкой в списке.
За спортивную карьеру Шарапова заработала 269 млн евро. Первое место заняла бизнесвумен Татьяна Бакальчук, состояние которой оценивается в 8,39 млрд евро, сообщает Forbes.
Теннис
Шарапова объяснила, зачем продолжает тренировки
- Мария Шарапова – пятикратная победительница турниров «Большого шлема».
- В феврале 2020 года россиянка объявила о завершении карьеры.
Теннис
Миллионер, баскетболист и даже теннисисты – с кем встречалась Шарапова
Теннис
Любитель бани, искусствовед. За кого выйдет замуж Шарапова