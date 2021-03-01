Первая ракетка мира Новак Джокович может называться лучшим теннисистом планеты за последние 10 лет сразу по шести показателям. Результаты серба выше, чем у Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, даже если суммировать достижения испанца и швейцарца.

С 2011 года Джокович выиграл 17 турниров «Большого шлема», за это же время у Надаля 11 «Шлемов», у Федерера – 4. Сербский теннисист четырежды побеждал в Итоговом турнире АТР. Надаль выигрывал только однажды, Федерер – ни разу за 10 лет. Джокович взял 31 турнир серии АТР 1000 – это больше, чем в сумме у Надаля (17) и Федерера (11).

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С января 2011-го серб провел 311 недель на первом месте мирового рейтинга. Надаль возглавлял список 107 недель, Федерер – 25. При этом Джокович шесть раз заканчивал год на первой позиции. Его испанскому конкуренту удавалось сделать это трижды, а третьему участнику «Большой тройки» – ни разу за данный период. В очных матчах Джокович также впереди: у него 22-11 с Надалем и 21-10 с Федерером, сообщается на Reddit.

Новак Джокович в 9-й раз выиграл Australian Open.

В финале он одолел Даниила Медведева из России (7:5, 6:2, 6:2).

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