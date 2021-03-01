Швейцарский теннисист Роджер Федерер не сыграет на «Мастерсе» в Майами. Изначально пятая ракетка мира был в списке подтвержденных участников.

До грунтового сезона Федерер собирается выступить только на двух турнирах, ATP 250 в Дохе и ATP 500 в Дубае, сообщил журналист Михал Самульски в твиттере.

Теннис
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  • «Мастерс» в Майами пройдет с 24 марта по 4 апреля.
  • Турнир в Дохе состоится с 8 по 13 марта, в Дубаи – с 15 по 20 марта.

Новак Джокович – абсолютно лучший в мире за 10 лет. Он превосходит Надаля и Федерера по 6 пунктам

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