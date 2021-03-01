Швейцарский теннисист Роджер Федерер не сыграет на «Мастерсе» в Майами. Изначально пятая ракетка мира был в списке подтвержденных участников.

До грунтового сезона Федерер собирается выступить только на двух турнирах, ATP 250 в Дохе и ATP 500 в Дубае, сообщил журналист Михал Самульски в твиттере.