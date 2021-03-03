ATP объяснила, как будет начисляться рейтинг в сезоне-2021. Заморозка, вызванная пандемией коронавируса, частично продлена до 15 августа.
На официальном сайте ATP-тура сообщается, что очки 2019 года за несостявшиеся в 2020-м турниры будут списаны наполовину. То же самое касается очков с четырех турниров, которые в 2020-м были перенесены и состоялись осенью (Китцбюэль, Гамбург, Рим и «Ролан Гаррос»).
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16 августа, к старту «Мастерса» в Цинциннати, вернется прежняя схема начисления и защиты очков.
- В данный момент в топ-10 входят два русских теннисиста: Даниил Медведев (номер 3) и Андрей Рублев (номер 8)ю
- Первой ракеткой мира остается Новак Джокович. Рафаэль Надаль идет вторым, пропустивший год Роджер Федерер – пятым.
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