На официальном сайте ATP-тура сообщается, что очки 2019 года за несостявшиеся в 2020-м турниры будут списаны наполовину. То же самое касается очков с четырех турниров, которые в 2020-м были перенесены и состоялись осенью (Китцбюэль, Гамбург, Рим и «Ролан Гаррос»).