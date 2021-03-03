Новак Джокович в 9-й раз выиграл Australian Open. Следующая цель серба – «Ролан Гаррос», который он брал лишь однажды. В прошлом году в Париже Джокович дошел до решающего матча, но без шансов проиграл Надалю в трех сетах – 0:6, 2:6, 5:7.

Тренер Новака Горан Иванишевич вспомнил неудачный для серба финал «Ролан Гаррос»-2020 и проанализировал, что пошло не так для Джоковича в тот день.

ATP Роттердам Медведев проиграл Лайовичу и не обгонит Надаля по итогам недели 5 ЧАСОВ НАЗАД

«Прежде всего, Новак должен быть в лучшей физической форме. Ему нужно чувствовать себя достаточно сильным, чтобы провести на площадке столько времени, сколько потребуется. Например, в финале «Ролан Гаррос» он, похоже, не был готов оставаться на корте в течение 15 часов, чтобы победить Надаля. Он сокращал очки с помощью дроп-шотов и некоторых других неудачных решений.

Тогда как в матче против Медведева казалось, что он готов провести на корте хоть 30 часов. Это именно то состояние, в котором должен находиться Джокович перед потенциальной встречей с Рафой. Когда он почувствует, что может не отставать физически, то покажет свой лучший теннис», – сказал Иванишевич в интервью Tennis Majors.

В финале Australian Open Джокович одолел Даниила Медведева со счетом 7:5, 6:2, 6:2.

В Австралии Новак выиграл 18-й турнир «Большого шлема». У Федерера и Надаля – по 20.

ATP Роттердам Бублик проигрывал с брейком, но неожиданно хлопнул Зверева 3 ЧАСА НАЗАД