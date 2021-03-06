Даниил Медведев поднимется в мировом рейтинге ATP на одну строчку.
15 марта российский теннисист обойдет Рафаэля Надаля и обоснуется на 2-й позиции, сообщает ATP. Впервые с 2005 года вторую строчку займет кто-то, кроме испанца, Роджера Федерера, Новака Джоковича и Энди Маррея.
  • В 2005-м на второе место рейтинга удалось забраться Ллейтону Хьюитту.
  • Даниил Медведев вышел в финал Australian Open, где проиграл Новаку Джоковичу.
  • На турнире в Роттердаме Медведев уже в первом круге уступил Душану Лайовичу.
ATP Роттердам
Медведев проиграл Лайовичу и не обгонит Надаля по итогам недели
03/03/2021 В 13:39
Рублев победил Циципаса и вышел в финал турнира ATP в Роттердаме
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
ATP Роттердам
«Давление появится». Медведев – о возможности стать №2
02/03/2021 В 12:02
ATP Роттердам
Медведев и Хачанов узнали соперников на турнире в Роттердаме
26/02/2021 В 19:37