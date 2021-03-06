Даниил Медведев поднимется в мировом рейтинге ATP на одну строчку.
15 марта российский теннисист обойдет Рафаэля Надаля и обоснуется на 2-й позиции, сообщает ATP. Впервые с 2005 года вторую строчку займет кто-то, кроме испанца, Роджера Федерера, Новака Джоковича и Энди Маррея.
- В 2005-м на второе место рейтинга удалось забраться Ллейтону Хьюитту.
- Даниил Медведев вышел в финал Australian Open, где проиграл Новаку Джоковичу.
- На турнире в Роттердаме Медведев уже в первом круге уступил Душану Лайовичу.
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