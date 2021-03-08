8 марта ATP и WTA обновили рейтинги, и у мужчин произошло эпохальное событие: Новак Джокович побил рекорд Роджера Федерера по неделям в качестве первой ракетки мира.

33-летний серб проводит на вершине рейтинга 311-ю неделю, а не игравший больше года Федерер опустился на шестое место – в топ-5 поднялся полуфиналист турнира ATP 500 в Роттердаме Стефанос Циципас. Первая ракетка России Даниил Медведев пока остается третьим в мире (через неделю он взлетит на вторую строчку), Андрей Рублев, несмотря на победу в Роттердаме, все еще восьмой.

Карен Хачанов – 21-й, Аслан Карацев потерял еще одну позицию и стал 45-м. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь

Теннис Медведев обойдет Надаля и станет 2-й ракеткой мира ВЧЕРА В 17:12

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12 030.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.

3 (3). Даниил Медведев (Россия) – 9735.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 9125.

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 6660.

6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.

7 (7). Александр Зверев (Германия) – 5615.

8 (8). Андрей Рублев (Россия) – 5019.

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3640.

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) – 3480.

21 (21). Карен Хачанов (Россия) – 2290...

45 (44). Аслан Карацев (Россия) – 1382.

Андрей Рублев Фото: Getty Images

В десятке рейтинга WTA ничего изменилось. В тройке по-прежнему идут австралийка Эшли Барти, японка Наоми Осака и румынка Симона Халеп. Элина Свитолина из Украины – пятая, легендарная Серена Уильямс – седьмая. Первой ракеткой России остается Екатерина Александрова, идущая на 33-м месте.

Всего в топ-100 расположились восемь теннисисток из России. Полный рейтинг – тут

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 9186.

2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7835.

3 (3). Симона Халеп (Румыния) – 7255.

4 (4). Софья Кенин (США) – 5760.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5370.

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205.

7 (7). Серена Уильямс (США) – 4915.

8 (8). Арина Соболенко (Беларусь) – 4810.

9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) – 4735.

10 (10). Петра Квитова (Чехия) – 4571.

33 (33). Екатерина Александрова (Россия) – 1900.

34 (34). Вероника Кудерметова (Россия) – 1800...

41 (30). Светлана Кузнецова (Россия) – 1631...

43 (41). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1630…

58 (58). Дарья Касаткина (Россия) – 1295...

70 (69). Анна Блинкова (Россия) – 1114...

88 (88). Анастасия Потапова (Россия) – 891...

94 (94). Варвара Грачева (Россия) – 858.

Из-за пандемии коронавируса списание очков в ATP заморожено до середины марта, затем оно будет проводиться частично.

15 марта Даниил Медведев станет второй ракеткой мира, так как у Рафаэля Надаля спишутся очки.

ATP Роттердам Медведев проиграл Лайовичу и не обгонит Надаля по итогам недели 03/03/2021 В 13:39