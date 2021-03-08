8 марта ATP и WTA обновили рейтинги, и у мужчин произошло эпохальное событие: Новак Джокович побил рекорд Роджера Федерера по неделям в качестве первой ракетки мира.
33-летний серб проводит на вершине рейтинга 311-ю неделю, а не игравший больше года Федерер опустился на шестое место – в топ-5 поднялся полуфиналист турнира ATP 500 в Роттердаме Стефанос Циципас. Первая ракетка России Даниил Медведев пока остается третьим в мире (через неделю он взлетит на вторую строчку), Андрей Рублев, несмотря на победу в Роттердаме, все еще восьмой.
Карен Хачанов – 21-й, Аслан Карацев потерял еще одну позицию и стал 45-м. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.
Теннис
Медведев обойдет Надаля и станет 2-й ракеткой мира
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12 030.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.
3 (3). Даниил Медведев (Россия) – 9735.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 9125.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 6660.
6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.
7 (7). Александр Зверев (Германия) – 5615.
8 (8). Андрей Рублев (Россия) – 5019.
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3640.
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) – 3480.
21 (21). Карен Хачанов (Россия) – 2290...
45 (44). Аслан Карацев (Россия) – 1382.
Андрей Рублев
Фото: Getty Images
В десятке рейтинга WTA ничего изменилось. В тройке по-прежнему идут австралийка Эшли Барти, японка Наоми Осака и румынка Симона Халеп. Элина Свитолина из Украины – пятая, легендарная Серена Уильямс – седьмая. Первой ракеткой России остается Екатерина Александрова, идущая на 33-м месте.
Всего в топ-100 расположились восемь теннисисток из России. Полный рейтинг – тут.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 9186.
2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7835.
3 (3). Симона Халеп (Румыния) – 7255.
4 (4). Софья Кенин (США) – 5760.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5370.
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205.
7 (7). Серена Уильямс (США) – 4915.
8 (8). Арина Соболенко (Беларусь) – 4810.
9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) – 4735.
10 (10). Петра Квитова (Чехия) – 4571.
33 (33). Екатерина Александрова (Россия) – 1900.
34 (34). Вероника Кудерметова (Россия) – 1800...
41 (30). Светлана Кузнецова (Россия) – 1631...
43 (41). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1630…
58 (58). Дарья Касаткина (Россия) – 1295...
70 (69). Анна Блинкова (Россия) – 1114...
88 (88). Анастасия Потапова (Россия) – 891...
94 (94). Варвара Грачева (Россия) – 858.
- Из-за пандемии коронавируса списание очков в ATP заморожено до середины марта, затем оно будет проводиться частично.
- 15 марта Даниил Медведев станет второй ракеткой мира, так как у Рафаэля Надаля спишутся очки.
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