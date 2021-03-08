Теннисные туры постепенно возвращаются в прежний ритм после пандемийного локдауна: календарь практически восстановился, очки снова списываются, пусть и частично. Проблема только в зрителях – можно сказать, они есть только в Австралии. Eurosport представляет обзор турниров предыдущей недели.

Победа Рублева и истерика Медведева

Русская тройка заявилась на ATP 500 в Роттердаме, и Андрей Рублев завоевал очередной титул турнира такой категории, а именно четвертый подряд. На ATP 500 Рублев выиграл 20-й матч и приблизился к рекорду Роджера Федерера: его серия – 28 побед.

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В финале вторая ракетка России победил венгра Мартона Фучовича – 7:6 (4), 6:4. На пути к главному матчу он прошел Энди Маррея и Стефаноса Циципаса.

Рублев подчинил себе подачи Фучовича и убил мечту венгра

Даниил Медведев приехал в Роттердам с возможностью стать вторым в мире – нужно было дойти до финала. Но восхождение отложилось: русский номер один второй год подряд вылетел в первом круге. Первый сеяный проиграл сербу Душану Лайовичу со счетом 6:7(4), 4:6, а его поведение на корте можно назвать разве что безумным: Медведев скандалил с судьей, который в итоге оштрафовал его на очко, подавал с руки и поворачивался к сетке спиной после удара. За неспортивное поведение финалиста AO становилось стыдно, но не секрет, что в отдельных матчах, когда игра не идет, с Даниилом такое случается.

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Карен Хачанов сыграл лучше Медведева, но хуже Рублева, в целом продемонстрировав свой нынешний уровень. Карен добрался до четвертьфинала, пройдя в двух партиях Стэна Вавринку и Кэмерона Норри, но остановился на Циципасе, которого позже выбил Рублев. Карен взял у грека сет, но в итоге проиграл – 6:4, 3:6, 5:7.

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Шварцман выиграл домашний титул

Диего Шварцман наконец победил дома: девятая ракетка мира взял титул в Буэнос-Айресе, обыграв в финале номер 137 Франсиско Черундоло – 6:1, 6:2. В отличие от прошлой недели, Шварцман не встретил сопротивления и не отдал ни сета. Самым рейтинговым соперником был 42-я ракетка мира Миомир Кечманович, ему Диего навесил баранку в первом сете.

Диего Шварцман Фото: Getty Images

Игравший в финале аргентинец Черундоло – подозрительно знакомое имя. Но нет, это не он недавно выиграл первый титул ATP в Кордобе, а его 19-летний брат Хуан Мануэль. Франсиско Черундоло 22 года, и он тоже появлялся на Eurosport.ru в новости о «Челленджере», финал которого прервала демонстрация. А если серьезно, то в Буэнос-Айресе Черундоло-старший обыграл четырех игроков сотни, включая 29-ю ракетку мира Бенуа Пэра.

Француз проиграл со счетом 6:4, 3:6, 1:6 и устроил очередную истерику: плевал на корт, ругался матом и орал на судью. Последний гейм на своей подаче он бесстыже отдал под ноль.

Пэр плевал на корт, матерился и орал на судью во 2-м круге

Титул Квитовой и травма Азаренко

Турнир WTA в Дохе взяла Петра Квитова, обыграв в финале Гарбинье Мугурусу со счетом 6:2, 6:1. 31-летняя чешка выиграла первый титул с 2019-го и 28-й вообще.

Первой ракеткой турнира была украинка Элина Свитолина. Она дошла до четвертьфинала, где в дерби стран СНГ уступила Виктории Азаренко – 2:6, 4:6. Но победа белоруски оказалась напрасной: она снялась с матча против Мугурусы, а потом и со следующего турнира, объяснив это травмой спины.

Медицинский перерыв Азаренко Фото: Getty Images

Светлана Кузнецова проиграла Азаренко в первом круге, Вероника Кудерметова вылетела на той же стадии от Мугурусы, Анна Блинкова – от Онс Жабер. Анастасия Павлюченкова прошла Кристину Плишкову, но попала на будущую чемпионку Квитову во втором раунде.

Сенсационная Таусон выиграла Лион и прыгнула в топ-100

Сетка турнира в Лионе не была сильной, но никто не поставил бы на победу 18-летней датчанки Клары Таусон, которая на старте турнира не входила в сотню. Девушка не отдала соперницам ни сета, а в первом круге выбила первую сеяную Екатерину Александрову – 6:3, 6:4. Потом прошла Тимею Бабош, Камилу Джорджи и Паулу Бадосу, а в финале встретилась с Викторией Голубич из Швейцарии – самой нерейтинговой соперницей. Завоевав титул, Таусон стала 96-й ракеткой мира.

«По-моему, я была очень стабильна. После первого сета я отлично действовала в каждом матче, не сдавала. Это немного странно, потому что обычно у меня бывают спады – но на этой неделе обошлось без них. Я очень рада. Когда я играю так, как на этой неделе, я могу побеждать хороших соперниц», – прокомментировала теннисистка.

Помимо Александровой, в Лионе сыграла Маргарита Гаспарян и тоже вылетела в первом круге от Кристины Маденович.

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