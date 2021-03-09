Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал достижение, установленное 8 марта 2020 года. Он побил рекорд Роджера Федерера по неделям, проведенным на вершине рейтинга ATP.

«Семья поддерживает меня с первого дня. Когда 15 лет назад я стал профессионально заниматься теннисом, передо мной стояла самая сложная задача: одолеть Роджера и Рафу. В 2008-м, выиграв первый турнир «Большого шлема», я подумал: «Пришло мое время. Буду соревноваться с этими парнями, и у меня есть возможность побеждать их». Но потом я не выиграл ни одного крупного титула за три года, а им уступил большую часть важных матчей.

Они заставили меня сесть и понять, что нужно делать, как улучшаться, чтобы победить. Они сделали меня игроком, которым я являюсь сегодня. Это соперничество оказало наибольшее влияние на мою игру и теннисную эволюцию.

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Сейчас я не могу убежать от того факта, что мне больше не 23. Поэтому нужно составить расписание грамотно и расставлять приоритеты в виде турниров «Большого шлема». То, что в своем возрасте делает Роджер, очень вдохновляет меня и других теннисистов», – цитирует 33-летнего Джоковича BBC

Новак проводит 311-ю неделю в статусе первой ракетки мира.

С 18-ю победами на «ТБШ» он пока не догнал Надаля и Федерера, которые имеют по 20 титулов.

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